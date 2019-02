© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Stefano Pioli? Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport il tecnico gigliato ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ma il suo lavoro è stato apprezzato dalla società. La Fiorentina - si legge - può far valere in qualsiasi momento l'opzione per il rinnovo, che potrebbe scattare anche senza Europa. I Della Valle considerano Pioli l’allenatore giusto per sviluppare il loro progetto di crescita.