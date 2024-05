Pioli: "Il rimpianto di quest'anno sono le due gare di Europa League contro la Roma"

vedi letture

Viste le gare di ieri di Europa League, pensa che il Milan sia lontano dalle squadre scese in campo ieri? Lei sui social è stato preso in giro per aver detto che il Milan non è distante da City e Real Madrid... E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro il Cagliari - gara valida per la 36esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sono stato anche preso in giro perché avevo detto che l'Atalanta era tra le favorite per l'Europa League. Io mi riferivo al fatto che un anno fa arrivammo fino alle semifinali di Champions, poi l'eliminazione per mano dell'Inter ha fatto sminuire quel traguardo. Quest'anno abbiamo dimostrato di essere lontani da City e Real Madrid, siamo rimasti lontano da loro".

E rispetto a Roma, Atalanta e Bayer Leverkusen?

"Secondo me non siamo lontani da Atalanta e Roma, il rimpianto di quest'anno sono state le due gare con la Roma perché in semifinale potevamo arrivarci noi".

I giocatori si stanno preservando per gli Europei?

"A inizio settimana ho detto ai miei che il mio ufficio è sempre lì, quindi chi si sente di aver dato tutto, chi si sente un po' stanco, l'ufficio era aperto, ma nessuno si è presentato".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli.