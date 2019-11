Fiorentina, ingaggio alla Ribery e clausola da 100 mln: l'offerta per Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'incontro di ieri tra i dirigenti della Fiorentina ed Enrico Chiesa ha sancito la tregua utile per evitare che il "caso Chiesa" spaccasse in due una squadra già in difficoltà. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra lo stesso padre/agente e Commisso per poi dare il via alla trattativa vera e propria per provare ad arrivare al rinnovo. L'offerta viola sarà di 4 milioni di ingaggio, lo stesso di Ribery, con un anno in più di accordo e con l'inserimento di una clausola rescissoria da 80-100 milioni di euro. La famiglia del calciatore ancora non ha sciolto le riserve perché vuole capire quali solo le prospettive del club e se ci sono alternative di livello internazionale pronte a spendere grandi cifre per il cartellino del giovane attaccante. Non sarà una passeggiata trovare un'intesa tra le parti, ma almeno il dialogo è ripartito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.