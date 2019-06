Fiorentina, ipotesi scambio El Shaarawy-Veretout con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui alla fine fosse la Roma a spuntarla nella corsa a Jordan Veretout, la Fiorentina potrebbe trattare anche sulla base di uno scambio con Stephan El Shaarawy, giocatore che ancora non ha rinnovato con i giallorossi e che potrebbe partire. In alternativa i viola potrebbero interessarsi a Cengiz Under.