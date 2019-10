Fiorentina, ko e beffa: Ribery rischia fino a 4 giornate di squalifica

© foto di Giacomo Morini

I problemi per la Fiorentina - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non sembrano essere finiti dopo il ko contro la Lazio nel posticipo di campionato. Montella, infatti, dovrà trovare anche il modo di chiarire con Ribery, scontento per il cambio. "Non l’ho visto protestare. Per me era stanco già da un po'. Un campione spesso reagisce così per voler incidere, nessun problema", le parole del tecnico viola nel post gara. Il club però ora potrebbe dover gestire un altro caso Ribery: il francese a fine partita ha spintonato uno degli assistenti dell’arbitro, Passeri. Un gesto che potrebbe costargli fino a 4 giornate di squalifica.