Fiorentina, Kouame: "Che gioia il ritorno in campo. Sono entrato con la giusta attitudine"

Christian Kouame, fresco di rientro in campo dopo circa 8 mesi e di esordio in maglia viola, ha parlato brevemente ai canali social della Fiorentina: "Sono davvero felice di esser tornato in campo. Voglio ringraziare tutto lo staff che mi ha aiutato nel processo di recupero dall'infortunio. Sono entrato in partita con la giusta attitudine, avessi anche segnato sarebbe stato davvero perfetto".