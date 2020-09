Fiorentina, Kouame: "Prima dell'infortunio stavo per andare in Premier. Firenze nel destino"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, ha parlato anche di quello che sarebbe stato il suo futuro nel caso in cui non si fosse infortunato al ginocchio lo scorso anno: "Stavo per andare in Premier ma, evidentemente, Firenze era nel mio futuro e sono contentissimo di essere qui ora. Penso che la rottura del crociato sia stata un segno del destino".