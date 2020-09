Fiorentina, Kouame: "Quanti segreti rubati a Icardi e Palacio, ora la doppia cifra coi viola"

Sfida speciale, quella di domani sera, per Christian Kouamé. L'attaccante della Fiorentina sfiderà infatti una delle sue ex squadre, l'Inter, per la seconda giornata di Serie A 2020-2021. Queste le sue parole sul match di San Siro nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: "Sono stato soprattutto in Primavera. Ma nelle occasioni che mi è capitato di allenarmi con la prima squadra nerazzurra cercavo di carpire e rubare segreti soprattutto dagli attaccanti, in particolare a Icardi e a Palacio".

Oggi la testa di Kouamé è proiettata però solamente sulla maglia viola: "Arrivare in doppia cifra sarebbe bellissimo. Ma quello che desidero è star bene, avere continuità e, soprattutto, aiutare la mia squadra ad ottenere risultati importanti", le dichiarazioni dell'ex Genoa sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione.