Fiorentina, l'agente di Veretout: "Ancora nessun sì viola al Napoli"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, ha parlato a Radio CRC del futuro del proprio assistito: "Non mi risulta che la Fiorentina abbia dato il via libera all'operazione col Napoli. Manca un direttore sportivo e attualmente non saprei con chi confrontarmi all'interno del club. Ci sono 4-5 squadre interessate al calciatore sia in Italia che all'estero. Vedremo quando ci sarà di nuovo un interlocutore chiaro se il Napoli si farà avanti per chiudere la trattativa".