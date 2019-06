© foto di Federico De Luca

Resta alla Fiorentina o va alla Juventus? Federico Chiesa è al centro dei rumors di mercato, mentre La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che sarà Giancarlo Antognoni a gestire il prossimo passaggio del tormentone legato all'attaccante viola. Il nuovo presidente Rocco Commisso vuole trattenere il gioiello a Firenze, ma l'attaccante crede di essere arrivato di andare a lottare per scudetto e Champions.

Contatto con il papà. Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha parlato con Enrico Chiesa per chiarire il nuovo progetto della Fiorentina. Aumento di stipendio ed eventuale allungamento sono passaggi inevitabili per trattenere Federico: la famiglia Chiesa probabilmente batterà per essere lasciata libera, ma l'idea di una rottura con Firenze non la entusiasma. In ogni caso, chi vuole il calciatore deve aspettare e individuare contropartite tecniche.