Fiorentina, la trattativa Vlahovic-Empoli è ancora tutta da definire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aggiornamenti su Dusan Vlahovic direttamente dal Corriere Fiorentino. L'eventuale cessione del giovane attaccante serbo in prestito all'Empoli , scrive il quotidiano, è tutta da definire. Il club di Corsi vorrebbe un prestito di 18 mesi, così da restare negli azzurri anche il prossimo anno, mentre la Fiorentina non è certa di un impiego costante del serbo. In tutto questo ci sono le trattative per Rasmussen e Di Lorenzo, difensori che interessano alla squadra viola.