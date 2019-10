Fiorentina, le pecche di un attacco leggero e la missione centravanti

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attacco della Fiorentina, composto dall'accoppiata Ribery-Chiesa, è una delle più intriganti della Serie A e questè è un dato di fatto. Parlando di calcio spicciolo però, è facile intravedere come, nelle partite da giocare contro squadre che puntano principalmente a garantire l'attenzione in difesa rispetto al gioco a viso aperto, sia molto complicato andare in gol senza una punta di ruolo a creare spazi e occasioni.

CROSS NELL'AREA DI NESSUNO - Contro il Brescia gli esterni viola hanno provato spesso a mandare la palla nel mezzo davanti a Joronen, ma l'assenza di una punta ha favorito gli interventi difensivi delle Rondinelle. Montella non si fida a pieno di Boateng, che proprio punta centrale non è. Non si affida nemmeno troppo a Vlahovic, che comunque è entrato poco prima del 70'. La sensazione è che si aspetti Pedro, grande investimento estivo che ancora non ha trovato il passo nemmeno in allenamento e che il tecnico ha convocato per la prima volta solo in quest'ultima partita.

CAMBIARE SI PUO' - Montella è un allenatore che da sempre viene ritenuto tra i più intelligenti tatticamente parlando e la sensazione è che presto arriverà il famoso inserimento di una punta. Contro la Lazio è quasi scontata la settima conferma consecutiva del modulo senza punte di peso, visto che l'avversario si presta a questo gioco, ma successivamente, il ritorno al centravanti sarà sicuramente più di una semplice ipotesi.