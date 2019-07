© foto di Federico Gaetano

Spazio al mercato in entrata sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio: il quotidiano questa mattina si sofferma a parlare del nome di Pol Lirola, per il quale la Fiorentina è sempre in pressing nonostante la richiesta “mostruosa” avanzata tempo fa dal Sassuolo. I viola offrono ai neroverdi 10 milioni più bonus, mentre il club di Squinzi ne pretende 12.

Alternativa - Se l’affare non si dovesse fare l’altro nome papabile per la fascia destra è quello di Joakim Maehle del Genk (22 anni), la cui società chiede nove milioni di euro.