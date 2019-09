Fiorentina, Lirola: "Se Chiesa segna con continuità diventa devastante"

© foto di Federico De Luca

Lunga intervista questa mattina al terzino destro della Fiorentina Pol Lirola sulle pagine de Il Giornale. Ecco un estratto con le frasi più interessanti dell'ex giocatore del Sassuolo: "Domani a San Siro ce la giocheremo col Milan, così come abbiamo fatto fino ad oggi con Napoli, Juve e Atalanta. Vogliamo dare continuità alla bella vittoria con la Samp. I tre punti di mercoledì ci hanno dato fiducia per tutto il lavoro che facciamo ma avremmo potuto e meritato di vincere anche prima: è arrivato il momento di risalire la classifica. Ribery? Lui è un top in tutto e sinceramente non mi aspettavo fosse così. Ci aiuta, regala consigli, corre tantissimo e soprattutto con grande umiltà nonostante abbia vinto tutto. A me si raccomanda di passare il pallone è sempre forte anche se siamo vicini. Chiesa? Sappiamo tutti quanto valga e se adesso comincia segnare con continuità diventa devastante. I miei obiettivi? Fare una grande stagione con la Fiorentina, se ci assestiamo possiamo andare lontano, e conquistarla nazionale. Il presidente Commisso? Lui e la sua famiglia sono persone bravissime, ci stanno sempre vicini con simpatia".