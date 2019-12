© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United "libera" Marcos Rojo. Come riporta oggi il Manchester Evening News, i Red Devils avrebbero concesso al difensore argentino più giorni di vacanza rispetto ai compagni, affinché possa trovarsi più facilmente una nuova sistemazione nel mercato di gennaio. Il classe 1990, valutato circa 9 milioni di euro e obiettivo tra le altre della Fiorentina, in questa stagione ha collezionato finora solamente 649 minuti giocati in 9 presenze.