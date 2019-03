© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione, l'interesse del Manchester United per Nikola Milenkovic non è affatto tramontato. Il primo a visionare il serbo di persona fu José Mourinho, che rimase impressionato dalle sue doti fisiche. Poi il cambio di guida tecnica dei Red Devils - c'è Solskjaer - aveva raffreddato l'interesse che però ha ripreso quota, e gli spifferi che arrivano dagli operatori di mercato della Premier sono sicuri che l'attrazione dello United non sia mai venuta meno. Anzi...