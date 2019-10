Il difensore della Fiorentina Nikola Milinkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Udinese: "Certe partite si decidono così ma devo fare prima i grandi complimenti ai compagni, al mister, allo staff e ai tifosi. Perchè avere 36mila persone è una responsabilità in più per noi".

Quanto può crescere questa squadra?

"Siamo una squadra giovane ma con giocatori che sono dei campioni. In questo punto non ti so dire quanto possiamo crescere ma dobbiamo pensare alla prossima partita che è la più importante rimanendo con i piedi per terra".

Intrapresa la trada giusta?

"Sono d'accordo. Ad inizio campionato abbiamo giocato molto bene ma non abbiamo raccolto risultati positivi. Ora ci sono e siamo contenti".

Vivere nello spogliatoio con Ribery?

"E' un leader del nostro spogliatoio. Dà tanti consigli a noi giovani, ci dà sempre una mano".