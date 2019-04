Fiorentina, Milenkovic e una possibile (clamorosa) plusvalenza. A 21 anni

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato nel luglio del 2017 dal Partizan per cinque milioni di euro, Nikola Milenkovic rappresenta ad oggi uno dei giovani difensori di maggior prospettiva di tutto il panorama europeo. Classe '97 (21 anni), il serbo nativo di Belgrado c'ha messo poco - del resto - a conquistarsi uno spazio importante nella Fiorentina. Ma non solo. La rapida ascesa del giocatore ha avuto clamorosi riscontri anche con la maglia della propria Nazionale: ad oggi, infatti, Milenkovic rappresenta uno dei pilastri della Serbia (è stato protagonista anche al recente Mondiale di Russia).

IL CURRICULUM - Il curriculum è già ricco. Nonostante la giovane età. E nonostante stia mancando la vetrina internazionale con la maglia di club. Non deve stupire, dunque, se il suo nome da tempo viene accostato ad importanti big del calcio europeo, pronte a sborsare anche ricche cifre per assicurasi il suo cartellino. La Juventus (che punta anche Chiesa), ma anche l'Atletico Madrid in cerca di un sostituto del futuro partente Godin.

POSSIBILE PLUSVALENZA - Il livello delle pretendenti è questo. Ed è un livello sul quale la Fiorentina, ad oggi, non sembra essere in grado di competere. Nato centrale, ma utilizzato in pianta stabile dalla Fiorentina nel ruolo di terzino destro (atipico), il suo contratto in scadenza nel 2022 è l'unica arma a disposizione della Fiorentina, che per lui è pronta a registrare una considerevole plusvalenza. Nell'aria di rivoluzione in vista dell'estate, insomma, il nome di Milenkovic reciterà una parte fondamentale del mercato in uscita del club viola.