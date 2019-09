© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le polemiche successive alla sostituzione di Federico Chiesa nel finale della gara contro l'Atalanta, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha preso la parola per rispondere in prima persona: "A Parma è uscito perché lo ha chiesto perché si toccava un flessore e ogni allenatore lo avrebbe sostituito per evitare un infortunio per due mesi. Ho letto tante cose, mi sono divertito e anche infastidito perché ho sentito cose che non mi sono piaciute, tipo che non lo avrei dovuto tenere in campo comunque. Contro l'Atalanta ha fatto una grandissima prestazione, come Gomez, Ilicic e Ribery. A livello fisico invece è stato il migliore".

