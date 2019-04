© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarebbe arrivato direttamente da Diego Della Valle l'input di mettere sotto contratto Vincenzo Montella per il prosieguo della stagione della Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il patron della società viola - direttamente dalla Cina dove si trova per impegni di lavoro - avrebbe spinto fortemente per un ritorno dell'Aeroplanino sulle sponde dell'Arno per prendere il posto del dimissionario Pioli. Un ordine, dunque, che è arrivato direttamente dall'alto. Anche per questo la conclusione dell'operazione deve ancora essere definita: si attende il risveglio del patron in terra asiatica per ufficializzare il tutto.