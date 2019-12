© foto di Federico De Luca

L'edizione di Repubblica oggi in edicola commenta la prestazione di ieri della Fiorentina con il titolo: "Fiorentina senz'anima. Montella resta (per ora)". Un primo tempo disastroso consegna sostanzialmente la vittoria al Torino e condanna la squadra di Montella alla quarta sconfitta consecutiva, scendendo sempre di più in classifica. La società conferma la fiducia al tecnico, ma la sensazione fortissima è che sia una fiducia a tempo. Anche perché trovare un allenatore disposto a subentrare prima di Inter e Roma non è semplice, in più squadra e tecnico devono prendersi le loro responsabilità. Avanti senza scossoni, dunque, ma Commisso farà le sue valutazioni.