© foto di Federico De Luca

Fiorentina in ginocchio, scrive il Corriere dello Sport. E la Curva Fiesole grida a Montella "Salta, salta la panchina...", in mezzo ai fischi. Il tecnico viola adesso sente davvero bruciare la panchina: intorno alla città - scrive il quotidiano - rimbalza il nome di Prandelli (con Batistuta come vice) oppure Gattuso. I prossimi giorni saranno decisivi e l'ultima parola sarà ovviamente di Rocco Commisso, raggelato a fine match sentendo tutto lo stadio inferocito, avvelenato contro il proprio tecnico. Insomma, da oggi inizierà il processo all'allenatore e a tutta la squadra.