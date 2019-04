Fiorentina, Montella: "Juve? Le big sanno voltare pagina velocemente"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus parlando così degli avversari: "La gara con la Juve è un qualcosa a cui Firenze tiene molto, così come la gara di Bergamo. Da professionista devo preparare la partita per tentare di vincerla, senza pensare all'avversario e alla sua giornata in funzione del finale di stagione. Il 4-2? Oggi ho visto qualche ritaglio di giornale di quella giornata memorabile... questa è la dimostrazione che nel calcio tutto è possibile. Che Juve sarà? Affrontiamo una squadra forte, che da anni vince in Italia. E' abituata a combattere e rialzarsi. Le grandi società sanno voltare pagina velocemente. Mi aspetto una Juve delusa, ma feroce. Dobbiamo fare bene anche per i nostri obiettivi futuri. L'eliminazione della Juve dalla Champions? Sicuramente nessuno si aspettava un ko così... ma la Juve ha fatto anche due finali di Champions, non molte squadre in Europa hanno fatto così bene".