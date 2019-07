Fiorentina, Montella: "Pradè-Barone al lavoro, servono giocatori funzionali"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di oggi negli Stati Uniti, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato anche del mercato: ""Ripeto sempre le stesse cose, i profili sono quelli che Pradè ha già spiegato. Sta lavorando con Joe Barone per capire le opportunità di mercato per capire quali calciatori potranno essere funzionali. Quanto alle scelte sul mercato ci tengo a chiarire che non è una questione di moduli, ma di principio di gioco. Io non sono legato a un unico modulo ma semplicemente a dei principi di gioco e se arrivassero giocatori funzionali ai miei principi di gioco sarei felice. Il rapporto con il ds non è così fondamentale come pensate".