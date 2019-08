Fiorentina, Montella: "Ribery non è pronto. Dalbert ha i 90 minuti"

© foto di Federico De Luca

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato anche delle condizioni fisiche degli ultimi arrivati: "Franck non partirà dall'inizio, non è ancora pronto, se poi ci sarà bisogno potrà entrare. Caceres sta bene, si è allenato con la squadra. Non sono così convinto che si sia allenato precedentemente ma questi sono campioni anche fisicamente. Dalbert sta benissimo ed è in grado di giocare anche 90 minuti".