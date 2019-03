© foto di Federico Gaetano

Luis Muriel, attaccante della Fiorentina ha parlato direttamente dal ritiro della Colombia. Queste le sue parole riportate da FoxSports.com: "Mi sento molto a mio agio in qualsiasi parte dell'attacco, non avrei problemi a giocare con un altro attaccante, penso che quando ho fatto meglio nei club avevo un riferimento vicino, non avrei alcun problema, poi avere Falcao, Zapata o Morelos che sono grandi attaccanti rende le cose più facili per me. Per le mie caratteristiche preferirei avere qualcuno di riferimento, ma quando ho dovuto farlo da solo mi sono sentito a mio agio. Quindi a prescindere dal sistema penso che sia la disponibilità che si ha verso il gruppo a fare la differenza. La posizione in cui mi sentivo meglio e in cui ho avuto risultati migliori a livello di club, ripeto, è giocando dietro la punta e ruotando un po' in quella posizione".