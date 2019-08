Fiorentina, nuovo nome a sinistra: piace il tedesco Plattenhardt

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Con Biraghi verso l'Inter, la Fiorentina va a caccia di un nuovo laterale sinistro e in caso di mancato accordo coi nerazzurri per Dalbert, il nuovo nome per la fascia sinistra è il terzino dell'Hertha Berlino, Marvin Plattenhardt. Stando a quanto rivela Sky, Pradé potrebbe andare a pescare all'estero il sostituto del laterale di scuola nerazzurra.