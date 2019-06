Fiorentina, Panerai: "Commisso? Dura fare meglio dei Della Valle"

© foto di Federico De Luca

Andrea Paolo Panerai, Consigliere Indipendente membro del CdA della Fiorentina, al termine del consiglio d'amministrazione che con tutta probabilità sarà decisivo per la cessione del club viola al magnate italo-americano Rocco Commisso. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "I tifosi non possono aspettarsi rischi peggiori di quelli che hanno vissuto fino ad ora con una famiglia senza motivazioni commerciali la quale ha investito più di 300 milioni in una società che era fallita. Solo un idealista come Diego può aver pensato una cosa simile, poi il trattamento che ha ricevuto lo conoscete tutti".