© foto di Giacomo Morini

Pedro libera tutti, scrive il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina. La sensazione è infatti che dalla cessione del brasiliano possano nascere i presupposti per un ritorno sul mercato delle punte. Il classe '97 è cercato in Brasile dal Gremio, che è pronto a mettere sul tavolo fino a 14 milioni di euro. Sempre che il Besiktas, in Turchia, non inneschi il rilancio. Insomma, né minusvalenze né bocciature, solo eventuali cambi di percorso.