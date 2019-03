Fiorentina, per la difesa vicino Terzic della Stella Rossa

© foto di Giacomo Morini

Un serbo per la difesa della Fiorentina: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club gigliato sarebbe molto vicino a chiudere per Aleksa Terzic, terzino classe '99 della Stella Rossa. Addirittura, sarebbe questione di dettagli per un'operazione molto vicina alla fumata bianca.