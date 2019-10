Fiorentina, Pezzella: "Correa un grande, meritato il rinnovo con la Lazio"

© foto di Federico De Luca

Parlando a Sky Sport, il capitano della Fiorentina German Pezzella si è soffermato anche sul connazionale argentino Joaquin Correa, prossimo avversario in campionato con la maglia della Lazio: "E' un grande giocatore, in un momento di forma importante. Ha rinnovato da poco con la Lazio e questo dimostra anche la fiducia che il club ripone in lui. Si è meritato tutto questo grazie alle prestazioni in campo. E' una brava persona, ma dentro al campo non ci sono amici...(ride, ndr). Proveremo a fermare anche lui".