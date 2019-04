© foto di Giacomo Morini

Presenza particolare questa mattina al centro sportivo "Davide Astori". Nel corso dell'allenamento mattutino della Fiorentina, ai campini si è presentato all'improvviso l'ex tecnico viola Stefano Pioli, che ieri per la prima volta dopo le sue dimissioni di sei giorni fa non sedeva sulla panchina della Fiorentina. Pioli non ha avuto però modo di avere un contatto né con i giocatori né con Vincenzo Montella (impegnati sul campo per la seduta di scarico) ma si è limitato a lasciare nel parcheggio del centro sportivo la macchina aziendale usata in questi due anni e poi, assieme a moglie e figlio che lo avevano seguito, ha portato via gli ultimi effetti personali dal proprio ufficio. Nei minuti passati all'interno dei campini, Pioli ha avuto modo di incrociare anche il club manager Giancarlo Antognoni e il ds Carlos Freitas. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.