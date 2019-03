Fiorentina, Pioli: "Domani a Bergamo qualche cambio rispetto alla Coppa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla vigilia della sfida di Bergamo contro l’Atalanta, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a ViolaChannel per introdurre il match contro la formazione di Gasperini: “Si affrontano due squadre che ormai si conoscono bene. Ci stiamo affrontando con continuità, sia noi che l’Atalanta privilegiamo la fase offensiva per cui ci dobbiamo aspettare una partita con tante emozioni, una gara entusiasmante con due squadre che cercheranno di vincere. Sarà una partita importante per il nostro campionato: un risultato positivo significherebbe tanto”.

Su come sta la squadra: “Veniamo da due partite molto dispendiose ma la squadra sta bene. Il fatto di essere un gruppo così giovane ci aiuta a recuperare. E’ inevitabile per tutti pagare la terza partita, per cui qualche cambio ci sarà. L’importante sarà farsi trovare pronti sotto l’aspetto mentale. L’altra sera è stata una gara con tanti capovolgimenti di fonte. Sarà determinante interpretare bene tutte le transizioni, sia quelle positive che negative”.

Sull’entusiasmo del Franchi: “In Coppa abbiamo assistito allo spettacolo dei nostri tifosi: è bello vedere che gli sforzi della squadra sono premiati dal riconoscimento dei nostri tifosi. Ancora non abbiamo fatto nulla, abbiamo ancora partite molto difficili: le prossime 4-5 saranno gare determinanti per il nostro futuro, con Atalanta, Lazio, Torino e Roma. I nostri avversari sono molto forti ma anche noi abbiamo dimostrato di avere delle qualità, dobbiamo portare a casa risultati positivi”.

Sulla presenza di Astori nel gruppo a un anno dalla scomparsa: “E’ particolare parlare di Davide come se non ci fosse… solo chi è all’interno del nostro gruppo di lavoro può capire. Davide di manca tanto ma è sempre presente con noi. Sentiamo la sua presenza perché lui è un punto di riferimento in tutto ciò che facciamo. Ci ha lasciato un esempio di serenità, di rispetto, di lealtà e mi auguro che questo esempio venga portato avanti, che sia sempre così”.

Sulla domenica in Serie A in ricordo di Astori: “Il ricordo di Davide è dovuto: è bello vedere quante persone hanno dato un attestato di stima in suo ricordo, nel ricordo del suo spessore umano soprattutto. Per noi sarà una settimana impegnativa per questo. Lunedì andremo tutti a San Pellegrino a trovare Davide”.