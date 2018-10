Fiorentina, Pioli: "Mirallas recuperato, Norgaard unico indisponibile"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha svelato le ultime sull'infermeria viola nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari: "Sono state due settimane di lavoro buone per chi è rimasto a Firenze, abbiamo recuperato Mirallas. Anche Benassi sta bene dopo la Lazio, l’unico indisponibile è Norgaard. Mi è dispiaciuto per il suo infortunio in Nazionale, è cresciuto tanto ed è pronto secondo me anche per giocare titolare".