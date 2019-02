© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Federico Chiesa e le accuse che ha ricevuto dopo la partita contro la SPAL: "Lui ha mantenuto lo stesso atteggiamento e la stessa attenzione e concentrazione. Questa settimana ci ha aiutato a preparare tre partite insieme. Lui deve continuare così fuori e dentro al campo. Non è un simulatore, e mi riferisco anche alle accuse dopo la partita di andata. Domenica ha subito un fallo senza protestare. Gli ex giocatori? Al di là della situazione di Federico, sembra che non abbiano giocato a calcio. Si dimenticano troppo in fretta delle difficoltà e le paure di quando erano giocatori. Adesso pontificano tutto e tutti. Il calcio è bello perché è popolare. In casa mia hanno sempre parlato mia mamma e mia figlia di calcio. Mia mamma pensa di saperne di più di tutti. Tutti ne possono parlare perché è popolare ma alcuni giudizi mi lasciano basito".