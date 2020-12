Fiorentina, poker di big in partenza a gennaio: ci sono anche gli ex Sassuolo Lirola e Duncan

Il Corriere Fiorentino di oggi dedica ampio spazio al mercato della Fiorentina, con un occhio particolare anche alle uscite. Oltre a Eysseric, Saponara e il giovane Montiel, la dirigenza valuterà eventuali malumori di chi ha giocato meno finora come Lirola, Duncan o lo stesso Kouamé, mentre sempre in attacco il primo cambiamento riguarderà l’interruzione del prestito di Cutrone con il Wolverhampton. Appena un anno dopo il suo arrivo a Firenze, l’azzurro Under 21 è infatti ai margini del gruppo, anche se non mancano comunque le pretendenti: Benevento, Parma, Bologna e Napoli.