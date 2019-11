Fiorentina, Pradè: "Rinnovo Chiesa? Nessun incontro in programma"

© foto di Lorenzo Marucci

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Premio Viareggio Sport "Gherardo Gioè". Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Per fortuna rientra Ribery. Riporta il suo carisma e la sua esperienza, ci è mancato tanto in queste tre partite. Sono contento di questo premio, spero di ripagare la fiducia di tutti quanti. Lavorerò sodo con umiltà, cercherò di sbagliare il meno possibile perché purtroppo l'infallibilità non esiste".

Rinforzi a centrocampo a gennaio? "Questa squadra è stata costruita in 40 giorni, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Non si tratta solo di un reparto, si tratta della crescita del gruppo. Poi prenderemo una decisione con il presidente Commisso, con Joe Barone e con Montella".

Il rinnovo di Chiesa? "Al momento non abbiamo nessun incontro in programma".