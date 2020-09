Fiorentina, Pradè su Milenkovic: "E' il rinnovo più difficile ma non ci preoccupa"

vedi letture

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, nel corso della sua lunga conferenza per parlare di mercato con i giornalisti, ha risposto a una domanda sul futuro di Milenkovic, giocatore finito recentemente nel mirino anche del Milan: "E' il rinnovo più difficile di quelli che dovremo trattare. Ma lui sa qual è il nostro pensiero: per noi è fortissimo. La situazione è chiara: è tesserato per una società forte. Anche la scadenza nel 2022 è una cosa che preoccupa voi, ma non il club perché siamo una società forte".