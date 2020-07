Fiorentina, Pradè: "Vittoria che ci dà ossigeno, non meritiamo la classifica che abbiamo"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato il successo di oggi contro il Parma attraverso i canali ufficiale del club viola: "Una vittoria che ci dà ossigeno, spero sia la svolta per fare un ottimo finale di campionato. Dovevamo uccidere prima la gara, ma sono contento per come hanno lottato i ragazzi e per come hanno messo voglia e sacrificio. Sono contento per tutti: per Cutrone che ha combattutto, lottato e fatto un'ottima gara, anche per Duncan, per Terracciano che si è fatto trovare pronto ed è veramente un grande professionista. E' stata una bella battaglia contro una squadra ostica. Non meritiamo la classifica che abbiamo. Queste sono le battaglie che ti portano a diventare squadre. Dobbiamo vedere come sta Franck e avremo Pezzella squalificato nella prossima gare, ma giocheremo sempre per la vittoria".