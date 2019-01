Fiorentina, rebus Pjaca: la Juve vorrebbe cederlo a gennaio

© foto di Federico De Luca

Come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport il futuro di Marko Pjaca è ancora avvolto dal mistero. Il croato non ha rispettato le aspettative ed ora, con l'arrivo di Muriel, il rischio è che il vice campione del mondo trovi ancora meno spazio in rosa. Il ragionamento della Juventus è chiaro: se Pjaca a Firenze non gioca con continuità non si valorizza e mette a rischio il riscatto estivo dei viola. Per questo motivo l'idea di Paratici è quello di cederlo già a gennaio per fare cassa. Sul croato c'è il Fulham di Ranieri, con il manager italiano pronto a mettere sul piatto 15-20 milioni di euro. Occhio anche al Wolverhampton ed al Siviglia, che dopo aver ceduto Muriel proprio ai viola, cerca un attaccante. Corvino è il primo sponsor di Pjaca e non vorrebbe lasciar partire il ragazzo a gennaio: senza il via libera dei viola la punta non può partire a gennaio. Per questo nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i due club.