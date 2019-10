Fiorentina, rinnovo Chiesa: il padre Enrico non vuole trattare con i viola

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un punto sui rinnovi in Serie A, all'indomani di quello di Castrovilli fino al 2024. Per quanto riguarda Federico Chiesa, scrive la rosea, nonostante la scadenza 2022 i segnali sul futuro sono già chiari. Lo stop alla cessione imposto da Rocco Commisso ha determinato una brusca frenata nel dialogo per il prolungamento e ormai siamo al muro contro muro. Papà Enrico non vuol sedersi a trattare e i pensieri non possono che andare alle trame per il mercato estivo. L’interesse di Inter e Juve è come una sorta di faro, ma il club viola (semmai) preferirebbe trovare clienti di peso all’estero. In estate si era parlato del Bayern e del Psg: inevitabile che se ne riparli. "Chi dà 70 milioni ai viola e 5 milioni all’anno al giocatore?" conclude il quotidiano.