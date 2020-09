Fiorentina, stallo nella trattativa con l'Empoli per Ricci: si attende l'arrivo di Commisso

vedi letture

Quello di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell'Empoli, è un nome che rimane nelle idee di mercato della Fiorentina, anche se al momento la situazione sembrerebbe essersi incanalata in una fase di stallo, con le difficoltà tra le due società nell'arrivare ad una soluzione condivisa per quanto riguarda la formula. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, a questo punto si attenderanno ancora poche ore, e l'arrivo del presidente Rocco Commisso, per capire come potrà svilupparsi l'affare.