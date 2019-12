© foto di Federico De Luca

La Repubblica Firenze fa il punto sulla situazione dell'attacco della Fiorentina, che cerca un giocatore in grado di garantire quei gol che il trio Boateng-Vlahovic-Pedro non è riuscita ad assicurare. A quel punto il brasiliano potrebbe andare in prestito in Europa, visto che non gli mancano le richieste. Sull'attaccante brasiliano ci sono Braga, Benfica oltre allo Schalke 04 e il CSKA Mosca. Il mercato di gennaio è molto complicato e trovare un centravanti di sicuro affidamento è davvero difficile.