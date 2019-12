© foto di Federico De Luca

Vertice di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti, la dirigenza viola al gran completo (Pradè, Barone, Antognogni e Dainelli), insieme al nuovo tecnico viola Beppe Iachini, si è riunita al centro sportivo Davide Astori per iniziare a delineare le strategie per la sessione di mercato che sta per cominciare.