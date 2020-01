© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finale di mercato scoppiettante per la Fiorentina. Perché oltre a Sofyan Amrabat, affare che potrà andare in porto adesso per concretizzarsi a giugno, si è sbloccata la situazione del centrocampista centrale: Alfred Duncan arriverà a Firenze per circa 15 milioni più 1 di bonus, per Paquetà la strada sembra sbarrata. E poi i difensori: Igor arriverà a titolo definitivo per 6 milioni - invece che il prestito iniziale - da approfondire la situazione di Domenico Criscito, non proprio felice di lasciare Genova, ma i due club hanno raggiunto l'accordo. Attenzione alle cessioni: Boateng potrebbe finire al Celta Vigo (c'è anche il Sassuolo), Eysseric piace a SPAL e Parma.