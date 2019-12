© foto di Giacomo Morini

L'Empoli dovrebbe tornare sul mercato a gennaio e cerca un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto riporta pianetaempoli.it il nome giusto potrebbe essere quello di Cyril Thereau. Il francese è un prospetto di giocatore esperto che, con i suoi 36 anni, potrebbe portare quel qualcosa in più alla squadra azzurra per migliorare la propria posizione di classifica.