Tutti pazzi per Federico Chiesa. Come si legge sulle colonne di Repubblica le probabilità che il talento viola lasci Firenze in estate sono alte, ed ogni giorno aumentano le pretendenti: oltre a Juventus, Inter e Roma infatti, anche Liverpool e Bayern Monaco hanno messo nel mirino il figlio d'arte viola. Klopp ha chiesto ai suoi dirigenti di informarsi su Federico, che potrebbe essere l'esterno d'attacco perfetto per il gioco del Liverpool. Il Bayern vuole un esterno offensivo in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento, con i tedeschi che in estate, come detto dal presidente Hoeness, sono pronti a spendere come non mai per ricostruire la rosa del Bayern.