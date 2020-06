Fiorentina, tutto fermo sul fronte Chiesa: a metà agosto possibile proposta per il rinnovo

vedi letture

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere ma secondo quanto riportato da La Nazione non sono previste novità a breve. Più facile aspettarsi che dalla metà di agosto in poi il clima possa diventare bollente, con la Fiorentina che dovrebbe per prima cosa offrire il rinnovo al numero 25, per capire anche meglio le intenzioni del giocatore.