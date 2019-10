© foto di Giacomo Morini

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita in casa contro il Brescia: "Come detto in settimana poter rappresentare e difendere la mia città è un privilegio enorme. Le mie aspettative sono di dimostrare di poter stare più a lungo possibile a Firenze, di squadra poi vedremo domenica dopo domenica dove potremo arrivare. Avere Ribery significa crescere, imparare e vedere i dettagli di un professionista e di un campione".