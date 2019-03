© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jordan Veretout, centrocampista gigliato, si è concesso a La Nazione per un'intervista. Di seguito alcune sue dichiarazioni: "Sono timido, però in campo esce fuori il mio lato competitivo. Il tracollo di Cagliari non ce l'aspettavamo, in ogni caso lotteremo finché la matematica ce ne darà la possibilità. Al mio futuro adesso non penso, ma il mio sogno è partecipare alla Champions e credo che, avendo appena compiuto 26 anni, io abbia l'età giusta per pensare in modo positivo e in prospettiva a un salto di qualità. Ovviamente non mi riferisco a qualche squadra in particolare, parlo di pura aspirazione, come quella di vincere un campionato. Adesso sono concentrato su un finale di stagione importantissimo con la Fiorentina: giocando bene avrò anche la possibilità di andare in Nazionale. Fuori dal campo sono un tipo riservato, mentre il pallone mi trasforma. In TV guardo ogni tipo di partita dicendo a mia moglie - la quale non vorrebbe - che lo faccio per documentarmi. Funziona, o almeno finge di crederci...".